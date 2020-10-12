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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

بعد وفاة وانسحاب اثنين.. 22 مرشحا يتنافسون بانتخابات «الصوفية»

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:49 م
الصوفية
الصوفية
كتب: عمرو رشدى
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شهدت الساعات القليلة الماضية، تغييرها جذريا في خريطة انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وذلك بعد انسحاب أحد المرشحين ووفاة آخر، حيث أعلن الشيخ نور محمد عصام زكى إبراهيم، شيخ الطريقة المحمدية الصوفية "العشيرة المحمدية"، انسحابه من الانتخابات والتي كان من المنتظر إقامتها خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تيقنه من أن حظوظه في الفوز ضعيفة مع وجود منافسة كبيرة بين المرشحين.

وفي سياق متصل، أعلنت الطريقة البرهامية الدسوقية، أمس السبت، وفاة شيخها محمد علي عاشور البرهامي، الذي كان مرشحًا لانتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ليصبح بذلك عدد المرشحين الذين يتنافسون على انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، 22 مرشحًا فقط بدلًا من 24 مرشحًا.

وكشفت مصادر بالطرق الصوفية، أن انسحاب شيخ العشيرة المحمدية، سببه هو مطالبة بعض مشايخ الطرق له بالانسحاب نظرًا لوجود من هم أكبر منه سنا ً، وأنه لا زال أن شابًا وليس لديه الخبرة الكافية بالأمور المتعلقة بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر، الأمر الذي جعله يأخذ قراره بالانسحاب من انتخابات "الأعلى للصوفية".

وتابعت المصادر أنه مع انخفاض المرشحين إلى 22 مرشحا فقط تصبح المنافسة عادية جدًا، ولن يكون هناك أي صراع على كرسي المجلس الصوفي الذي يعد من أكبر المجالس الصوفية في العالم الإسلامي.

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