مدحت العدل يكشف تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد

قال السيناريست مدحت العدل إن من السهل تقديم جزء ثاني من أي مسلسل، لكن الصعوبة تكون في تحويل جزء ثاني من مسلسل لفيلم، وهو ما نعمل عليه حاليًا في بـ"100 وش" بعد موافقة كل صناعه وأبطاله وسيكون عمل قوي.وأضاف مدحت العدل خلال لقائه ببرنامج its show time على قناة cbc أنه يحضر حاليًا لمسلسل جديد بطولة نيللي كريم ينتمي لنوعية الأعمال الأكشن والرومانسي في نفس الوقت، وذلك لأن نيللي تتمتع بلياقة بدنية عالية، كما أنها تلعب باليه والعمل من المقرر مشاركته في موسم رمضان المقبل.يشار إلى أن مدحت العدل يستعد لتقديم أكثر من مشروع خلال الفترة المقبلة أبرزهم فيلم "بطل عادي" مع الفنان محمد رمضان و"حتى لا يطير الدخان" مع مصطفى شعبان.