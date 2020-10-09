«النواب الأمريكي» يعلن تشريع يضبط إجراءات عزل الرئيس

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن تشكيل لجنة مستقلة؛ للمساعدة في تحديد إجراءات وسبل عزل الرؤساء الأمريكيين من مناصبهم.وأكدت بيلوسي في مؤتمر صحفي أن هذا التشريع ضمان لاستقرار الحكومة واستمراريتها في حال عدم أهلية الرئيس لمواصلة مهامه ولا يتعلق بالرئيس دونالد ترامب.وذكرت: "ترامب سيواجه حكم الناخبين لكنه أظهر حاجتنا لعملية تضبط اختيار وعزل رؤساء المستقبل.. أهلية الرئيس يجب أن تتحدد بالعلم والحقائق".