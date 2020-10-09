العراق يتوصل لاتفاق تاريخي يعزز سلطة الحكومة بسنجار

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال، اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، رعى اتفاقًا تاريخيًا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور.وقال ملا طلال إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رعى اليوم اتفاقا تأريخيا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار على وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني، وينهي سطوة الجماعات الدخيلة، ويمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان.وأضاف أن ما فشِلَ به الآخرون نجحت فيه هذه الحكومة عن طريق زرع الثقة المتبادلة، وتقديم حُسن النوايا، واستنادا إلى إرادةٍ سياسيةٍ صلبة، نحو إعادة الأمن والاستقرار والإعمار إلى سنجار، وعودةِ كامل أهلها المنكوبين إلى ديارهم.