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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أنجيلا ميركل: نواجه تحديا كبيرا مع فيروس كورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:09 م
ميركل
ميركل
أ ش أ
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إنَّ الأيام والأسابيع القادمة تعتبر حاسمة بالنسبة لتطور انتشار الفيروس في فصل الشتاء، موضحة أن الهدف هو السيطرة على أعداد الإصابات بما يسمح بتتبع كل إصابة والوصول إلى كل جهة اتصال وتحذيرها.

وأضافت ميركل، في برلين عقب مؤتمر عبر الفيديو مع عُمَد أكبر 11 مدينة ألمانية: "سنواجه تحدي ما إذا كان بإمكاننا إبقاء الجائحة في ألمانيا تحت السيطرة أو ما إذا كنا نفقد السيطرة عليها".

ودعت ميركل، المواطنين، لا سيما الشباب، إلى تفهم القيود الحالية من حظر التجول وحظر التجمعات وتقييد مواعيد المحال والمطاعم وحظر المشروبات الكحولية، لافتة إلى أنه يتعين على الجميع التفكير في مصلحة أسرهم وكبار السن والمصلحة العامة.

يشار إلى أن الاجتماع شارك فيه عمد مدن برلين وهامبورج وبريمن وميونيخ وفرانكفورت وكولونيا ودوسلدورف ودورتموند وإيسن ولايبزيج وشتوتجارت.

جدير بالذكر أن الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات، سيجرون مشاورات في أقرب وقت بشأن كيفية الاستعانة بقوات الشرطة الاتحادية وشرطة الولايات.

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