غدًا.. طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.أما عن سرعة الرياح من المتوقع أن تكون معتدلة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية والغربية، نشطة على خليج السويس والبحر الأحمر، معتدلة تنشط أحيانا على شمال وجنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 33 23الإسكندرية 29 21وادى النطرون 32 22طنطا 32 22شبين الكوم 33 22دمنهور 30 22بلطيم 31 24مطروح 28 21السلوم 29 20سيوة 31 19بورسعيد 30 24دمياط 29 24الزقازيق 33 23المنصورة 32 22الإسماعيلية 34 21السويس 33 22العريش 30 23رفح 31 22رأس سدر 34 23نخل 32 17نويبع 37 26طابا 32 22كاترين 33 16الطور 36 23شرم الشيخ 37 28الغردقة 37 25مرسى علم 35 25الفيوم 35 22بنى سويف 35 22المنيا 36 21أسيوط 37 22سوهاج 38 22قنا 40 23الأقصر 40 24أسوان 43 26إدفو 43 24أبوسمبل 42 27الوادى الجديد 41 26شلاتين 36 28أبورماد 35 27حلايب 33 29رأس حدربة 35 26