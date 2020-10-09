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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:47 م
طقس
طقس
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن سرعة الرياح من المتوقع أن تكون معتدلة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية والغربية، نشطة على خليج السويس والبحر الأحمر، معتدلة تنشط أحيانا على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 23
الإسكندرية 29 21
وادى النطرون 32 22
طنطا 32 22
شبين الكوم 33 22
دمنهور 30 22
بلطيم 31 24
مطروح 28 21
السلوم 29 20
سيوة 31 19
بورسعيد 30 24
دمياط 29 24
الزقازيق 33 23
المنصورة 32 22
الإسماعيلية 34 21
السويس 33 22
العريش 30 23
رفح 31 22
رأس سدر 34 23
نخل 32 17
نويبع 37 26
طابا 32 22
كاترين 33 16
الطور 36 23
شرم الشيخ 37 28
الغردقة 37 25
مرسى علم 35 25
الفيوم 35 22
بنى سويف 35 22
المنيا 36 21
أسيوط 37 22
سوهاج 38 22
قنا 40 23
الأقصر 40 24
أسوان 43 26
إدفو 43 24
أبوسمبل 42 27
الوادى الجديد 41 26
شلاتين 36 28
أبورماد 35 27
حلايب 33 29
رأس حدربة 35 26

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