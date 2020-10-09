اليوم.. لقاء روحى برئاسة الأنبا أغاثون بمطرانية مغاغة

يعقد الأنبا أغاثون، الأسقف العام لإيبارشية مغاغة للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم الجمعة 9 سبتمبر لقاء روحيًا لشعب إيبارشية مغاغة والعدوة، بحضور عدد غفير من مجمع كهنة الإيبارشية وعدد من الشمامسة والخدام والشعب القبطى بالإيبارشية.تبدأ فاعليات اللقاء بطقس صلاة العشية، وعقب صلاة العشية فقرة تراتيل روحية، ثم كلمة روحية للأنبا أغاثون، وخلالها يجيب عن أسئلة الشعب القبطي بالمطرانية.