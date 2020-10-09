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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز صاحب مخبز اختلس 647 ألف جنيه من الدعم بالزاوية الحمراء

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:22 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحجز صاحب مخبز استولى على 647 ألف جنيه من منظومة الخبز المدعمة، لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء لاستيلائه على 647 ألف و273 جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا.

وذلك عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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