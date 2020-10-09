رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الإرهابية» تستغل التعليم عبر الإنترنت لنشر التطرف

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:19 م
نشر التطرف عبر الإنترنت
نشر التطرف عبر الإنترنت
إسراء صلاح الدين
طباعة
لا تترك جماعة الإخوان فرصة إلا وحاولت من خلالها نشر التطرف والإرهاب وأفكارها المسمومة.

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الإخوان يستغلون التعليم أونلاين من أجل نشر التطرف والفكر الإرهابي.

وتابعت أنه في أحد الدروس، سُئل الطلاب عما إذا كان أسامة بن لادن يقود اتحاد الجهاد الإسلامي أو القاعدة أو الإخوان المسلمين أو" طالبان".

وأضافت الصحيفة أنه خلال دروس الإنترنت تم عرض بعض الصور عن العبودية تشتمل على صور لامرأة تحمل جوالا على كتفها، مما أثار الكثير من التحفظات حول التحيزات العرقية والجنسية والتي تحض على عبودية بعض العرقيات من ذوي البشرة السوداء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع بدء العام الدراسي 2020-2021، ظهرت الخلافات حول مواد دراسية تحمل مضامين عنصرية أو متحيزة جنسيًا أو غير مناسبة، في مناهج بعض الجامعات والمدارس الأمريكية في المناطق التعليمية في كل من كاليفورنيا وإلينوي وهاواي، الأمر الذي يشير إلى أن الدروس عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا قد تؤدي إلى بث أفكار وأيديولوجيات متطرفة وعنصرية في بعض الأحيان.

وأكد بعض المحللين أن توغل الإخوان في المناهج التعليمية التي تدرس عبر الإنترنت تثير مخاوف من انتشار تطرفهم، خصوصا وأن التعليم أون لاين يجعل التواصل بين أولياء الأمور ومسؤولي المدارس ضعيف بعض الشىء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المولد النبوى 2020.. أسعار علب حلوى المولد فى الأسواق

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

نقابة الموسيقيين تمنع «شاكوش وحمو بيكا» من الغناء فى المنصورية

الصور

image description

جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي بالزمالك

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

image description

أسيوط تشارك في الماراثون القومي للدراجات بمناسبة نصر أكتوبر

image description

الموتمر الصحفي للمهرجان الجونه في دورته الرابعه

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

بالمستندات.. قنبلة مدوية يفجرها «الباز» فى معسكر قطر وتركيا الليلة

عودة فتاة المنوفية المتغيبة.. هربت مع حبيبها بسبب خلافات أسرية

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

ما العلاقة بين كورونا وفيتامين D؟

فاينانشيال تايمز: بؤر عودة كورونا تقوض ثقة العلماء فى «مناعة القطيع»

النشرة المرورية اليوم.. سيولة في شوارع القاهرة والجيزة

أيام زمان

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

نجاح الموجى.. معلومات لا تعرفها عن الكوميديان «المظلوم»

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

الجامعة الأمريكية تحتفي بحياة هوغو ماركوس

إيناس عبدالدايم: دار الأوبرا من العلامات المميزة فى التاريخ الثقافى

بيت الشعر يحتفل بذكرى انتصار أكتوبر

أحمد شلبي: أغنية «بطلت» روشتة علاج ودعوة للخروج من عالم الإحباط