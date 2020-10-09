سقوط قوادة تروج للدعارة عبر «فيسبوك» بقصر النيل

نجحت مباحث الآداب، بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، في ضبط سيدة تروج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت في قصر النيل.رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب وجود صفحة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة واستهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتبين أنها سيدة، مقيمة ببنى سويف، وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وأنشأت الصفحة لذات الغرض.وعثر بحوزتها على هاتف محمول خاص بها يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة.