«الأعلى للإعلام» ينعى سامية زين العابدين: تحملت فى صبر وجلد فراق زوجها

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والتي وافتها المنية، اليوم الجمعة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.وأضاف المجلس، في بيان له، أن الراحلة كانت من خيرة الزملاء الذين عملوا في الصحافة سنوات عديدة، وتحملت في صبر وجلد آلام رحيل زوجها الشهيد عادل رجائي.وتوفيت صباح اليوم الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأرملة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.وتم تشييع الجثمان من مستشفى حميات ألماظة الساعة ١١.٣٠ وسيتم دفنها بمقابر الغفير مع زوجها الشهيد عادل رجائي.