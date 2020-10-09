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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«أحلام المهاجرين» تناقش تأثير الهجرة على الحياة الاجتماعية في الدلتا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:44 م
الباحث صامولي شيكله
الباحث صامولي شيكله
إيمان عادل
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أنجز الباحث صامولي شيكله دراسة اجتماعية حول تأثير الهجرة، وهي دراسة قائمة على العمل الميداني والمحادثات مع رجال مصريين من خلفيات ريفية منخفضة الدخل، وبالأخص ممن هاجروا كعمال إلى الخليج، وعادوا إلى ديارهم، وهاجروا مرة أخرى على مدار عقد من الزمان تقريبا.

حاولت الدراسة الإجابة على عدة تساؤلات منها ما نوع الأحلام التى تدفع الشباب للالتحاق بالعمالة المهاجرة وما نوع الحياة الأفضل التى ينشدونها، وماذا تفعل الهجرة لآمال وطموحات المرء؟ كيف تشكل تجربة الهجرة إلى الخليج أحلام المهاجرين مع ما يصاحبها من مخاطر اقتصادية وقانونية، وماذا تفعل هذه الأحلام - سواء كانت واقعية ومنتجة، أو خيالية وغير مرجحة - للعوالم الاجتماعية للأشخاص الذين يسعون وراءها، ولعائلاتهم ومجتمعاتهم في الوطن عند عودتهم؟.

واستنادًا إلى عشر سنوات من العمل الميداني الإثنوغرافي والمحادثات مع رجال مصريين كشفت هذه الدراسة الدقيقة هذه الأسئلة وأكثر وتفاعلت معها وتتفاعل معها، فالرجال محود الدراسة تأملوا مع الباحث كفاحهم والأحلام التي يأملون في تحقيقها طوال الكتاب.

ويسلط "صامولي" الضوء على قصة رجل واحد، هو توفيق الموهوب بشكل فريد في تحليل وضعه وصراعاته، مما ساهمت قصته في أن تخرج الدراسة في شكل سرد ثري ودقيق لن يستهوي علماء الشرق الأوسط فحسب بل أي شخص مهتم بالعيش حياة العمال المهاجرين، وماذا تعني لهم تجاربهم في النهاية.

يعمل صامويل كزميل باحث في Leibniz-Zentrum Moderner Orient منذ عام 2009 من عام 2008 إلى عام 2014، عمل مع الفنانة والمنسقة دانييلا سواروفسكي على الأفلام الوثائقية "رسائل من الجنة" يشكك في حلم حياة أفضل بعيدًا عن المنزل منذ هذا العام، يعمل على كتاب "البحث عن حياة طبيعية"، بتمويل من مؤسسة Fritz Thyssen.

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