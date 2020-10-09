أرمينيا وأذربيجان تؤكدان مشاركتهما في مشاورات بموسكو

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن أرمينيا وأذربيجان أكدتا مشاركتهما في مشاورات في موسكو، على خلفية التصعيد العسكري في إقليم " كاراباخ"، مضيفة أن عملا نشطا يجري للإعداد لها.وكانت قد اندلعت في 27 سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمينية في إقليم "ناغورني كاراباخ" والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.