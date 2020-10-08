مفتي تركي يطالب بالقتال في ليبيا وأذربيجان بزعم نصرة الدين

دعا عضو بما يسمى مؤسسة أوقاف وإفتاء الشيخ حديد ضمن مناطق نفوذ الميلشيات الموالية لتركيا في ريف حلب الميلشيات والمسلحين إلى القتال في أذربيجان، معتبرًا أنه جهاد فرض كفاية وقتال ضد الصليبيين.وقال عضو المؤسسة أو ما يسمّى بالمفتي في تسجيل مصور، إن العلماء أفتوا بعدم جواز القتال خارج سوريا، مؤكدًا بأن ذلك يعتبر هربًا من قتال فرض العين وهو القتال في سوريا ضد قوات الجيش السوري، مؤكدا أن المعركة في ليبيا وأذربيجان هي "معركة دين" ولا تختلف عن معركة بلاد الشام، وذلك وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأوضح الشخص ذاته بأن مواطنين أذربيجان اتبعوا المذهب الشيعي تحت حد السيف، بينما يوجد نصف هؤلاء من السنة ومن الواجب نصرتهم، مطالبًا الجميع بالالتفاف حول أهل العلم لتبيان الحقيقة.يأتي ذلك بعد أيام من وصول دفعات كبيرة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا إلى أذربيجان، لمساندة القوات الأذرية في حربها ضد أرمينيا في إقليم قره باخ المتنازع عليه.