بعد وفاتها.. مصير مقعد النائبة منى منير الشاغر في البرلمان

توفيت مساء اليوم، النائبة منى منير، عضو مجلس النواب الحالي، وعضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بعد صراع مع مرض السرطان؛ حسبما أكدت مصادر برلمانية.ولن يتم تصعيد المرشح الاحتياطي للنائبة، لأنه يتبقى من عمر المجلس الحالي أقل من ٦ أشهر حسب الدستور وقانون مجلس النواب.وتنص المادة 108 من الدستور على: "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بـ6 أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".وكان آخر تفاعل للنائبة منى منير على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتاريخ 5 أكتوبر، حيث دعت للمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، قائلة: "انزل وشارك موعدنا 24 -25 أكتوبر".تجدر الإشارة إلى أن النائبة منى منير كانت عضوا بارزا بلجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، وكانت النائبة عضوا عن ائتلاف دعم مصر عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد «مقرها مديرية أمن الجيزة».ومن المنتظر أن تقام الجنازة غدا بكنيسة المرعشلي بالزمالك، والعزاء يوم السبت الساعة 6 مساء بالكنيسة ذاتها.