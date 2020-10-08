8 إصابات جديدة بكورونا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أي وفيات.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليومي الأحد والاثنين الماضيين، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 7 حالات في ولاية الخرطوم وحالة واحدة في ولاية سنار (شرق السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 2303 عينات، سُجلت من بينها تلك الحالات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و668 حالة، بينها ٨٣٦ وفاة، و٦٧٦٤ شخصا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.