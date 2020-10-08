بينهم 3 من ذوي الهمم.. مواطن يستغيث لمساعدة أسرته المكونة من 11 فردًا

أرسل إلينا المواطن أحمد صلاح رمضان خليف، استغاثة لمساعدة أسرته المكونة من 11 فردا بينهم 3 أشقاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.وقال في استغاثته إنه يرعى أسرته مع والده وهم 11 فردا منهم 3 أشقاء شاء القدر أن يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فالكبرى تبلغ 39 عاما واثنان توأم 23 عاما.وأضاف أنه ليس هناك دخل للأسرة سوى معاش والده الذي كان يعمل مدرسا إداريا بالتربية والتعليم، بالإضافة إلى تجهيز شقيقتي للزفاف وهي حاليا بالجامعة.وتابع: أنه بعد معرفته بمبادرة "معك خطوة بخطوة" التي أطلقتموها قررت إرسال استغاثة أسرتي لمساعدتي على تخفيف بعض أعباء الأسرة الحياتية.لذا نرجوا منكم توصيل صوتنا لفاعلي الخير ومحاولة توفير سيارة للتنقل بهم وأيضا تجهيز فرصة عمل بنسبة 5% لمساعدتي في الأعباء المعيشية ومساعدتنا في تجهيز شقيقتي.تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "معاك خطوة بخطوة"، التى أطلقتها "الدستور" فى إطار حرصها الدائم على التواصل مع القراء والاستماع إلى شكواهم ونقلها للجهات المعنية ومتابعة الشكوى فى جميع خطواتها وصولا للحل، إيمانا من الجريدة بالرسالة الإعلامية التى تهدف إلى حل مشاكل المواطنين ومشاركتهم همومهم بالنشر والبحث عن الحل، وذلك عبر خدمة الواتس آب 01066778020 و01004333637.