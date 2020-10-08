إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق «طنطا ـ المحلة»

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق طنطا - المحلة أمام كارليتو، وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي، وتحرر المحضر اللازم.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من عمليات النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ملاكى على طريق طنطا - المحلة أمام كارليتو.وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص ما بين كسور بالقدم واليد وسحجات وكدمات وشبه ارتجاج بالمخ وحالتهم خطيرة.وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير على طريق طنطا - المحلة.