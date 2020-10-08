رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق «طنطا ـ المحلة»

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:58 م
حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق طنطا - المحلة أمام كارليتو، وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي، وتحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من عمليات النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ملاكى على طريق طنطا - المحلة أمام كارليتو.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص ما بين كسور بالقدم واليد وسحجات وكدمات وشبه ارتجاج بالمخ وحالتهم خطيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير على طريق طنطا - المحلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

النيابة توضح حقيقة خطف الفتيات بالإسكندرية

نتيجة منحة جامعة بدر 2020

الصور

image description

تحرير 49 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

image description

الأهلي «يُشعل» إنبي بثلاثية

image description

حريق ضخم فى عقار سكنى بدمياط

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

النيابة توضح حقيقة خطف الفتيات بالإسكندرية

وفاة البرلمانية منى منير رزق

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

شباب العرب يريدون الهجرة.. والإمارات وجهتهم المفضلة

صيني يمزق مخطوطًا نادرًا قيمته 300 مليون دولار

دراسة جديدة: كورونا غيّر سلوكيات التسوق عبر الإنترنت

محكمة العدل الأوروبية تؤيد حظر فرنسا بعض المبيدات

أيام زمان

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

«بكيت عندما عرفت أن مسرح رمسيس سيهدم».. اعترافات يوسف وهبي

«من عشاق عبد الوهاب وأم كلثوم».. الوجه الآخر لـ«الشيخ كشك»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

نوبل للآداب فى نصف قرن.. «قليل من الشعر والموسيقى.. كثير من الرواية»

أول تعليق لـ«لويز جلوك» بعد فوزها بنوبل

«رباعي أوتار» و«مايكل أنُسي» في بيت الهراوي.. 14 أكتوبر

صدور الطبعة الثانية من «كتاب الغواية» لـ عزت القمحاوي