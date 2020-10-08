3 مرشحين يقدمون تنازلًا عن خوض انتخابات البرلمان فى الإسماعيلية

قدم 3 مرشحين لمجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، تنازلًا عن خوض غمار الانتخابات، لينخفض عدد المرشحين في المحافظة إلى 113 مرشحًا على 5 مقاعد، مقسمين كالتالي: مقعد للدائرة الأولى التي تضم الأحياء الثلاث ومدينة الإسماعيلية، ومقعد للدائرة الثانية والتي تضم مدينتي القنطرة شرق وغرب، ومقعدان في الدائرة الثالثة والتي تضم مدن التل الكبير، والقصاصين، وأبوصوير، وفايد.وقدم سليمان محمد محمود اليماني رقم 16 في الدائرة الثانية، وإبراهيم محمود السيد خميرة رقم 6 في الدائرة الأولي، وسامي عبيد عبداللطيف رقم 31 في الدائرة الثالثة، تنازلًا عن خوض الانتخابات.يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، قد قضت برفض الطعون المقدمة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، وأيدت قرار المحكمة الابتدائية باستبعاد 5 مرشحين، من بينهم 3 مرشحين بالدائرة الثالثة، والتي تضم مدن التل الكبير والقصاصين وفايد وأبوصوير، تم استبعادهم بسبب نقص أوراقهم، وهم: صبري سعد عمر رزق، ومحمد منصور حماد منصور، وفوزية محمد توفيق رفعت، كما تم استبعاد مرشحين في الدائرة الثانية والتي تضم مركزي القنطرة غرب وشرق، وهما أشرف محمد اليماني، وسامي حسين الشلح.