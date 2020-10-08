«الداخلية» ضبط 1320 سائقًا لعدم ارتداء الكمامة

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، في اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1320 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري استمرار تلك الحملات حرصًا على سلامة المواطنين،جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.