صور لأقمار صناعية تكشف عن مقاتلات تركية في مطار أذربيجان

أظهرت صور للأقمار الصناعية، اليوم الخميس، وجود مقاتلات تركية في مطار أذربيجان، ما يرفع مستوى الشكوك حول مشاركة المقاتلات التركية في القتال ضد الأرمن في كاراباخ.وغرّد الصحفي كريستيان تريبرت، الذي يعمل مع صحيفة "نيويورك تايمز"، الصورة على حسابه بموقع "تويتر"، والتي أظهرت طائرتين تركيتين، الأولى مقاتلة من نوع "إف- 16"، والثانية ناقلة من نوع "سي إن – 235".وأكد تريبرت أن الطائرتين تابعتان للقوات التركية، وذلك بعد دراسة لون الطائرتين وخصائصهما، والتي تميزهما عن طائرات القوات الأذربيجانية.