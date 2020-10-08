تجديد حبس فتاة للترويج للدعارة «أونلاين» بمدينة نصر

رصدت

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، حبس فتاة 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر أحد المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.كانت الإدارة العامة للآداب بقطاع الأمن الاجتماعي،وجود صفحة بأحد المواقع الإلكترونية تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.وبالتحرى وجمع المعلومات تم تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات نجحت القوات في ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أن لها معلومات جنائية، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة.وبمواجهتها أقرت باعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وأضافت بإنشائها الصفحة لذات الغرض، وعثر بحوزتها على 2 هاتف محمول أحدهما يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.