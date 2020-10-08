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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 49 محضر تمويني خلال حملة تفتيشية بأسيوط

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 01:50 م
حملة تفتيشية بأسيوط
حملة تفتيشية بأسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من الطب البيطري والتموين والصحة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على التأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة والتصدي بكل حسم لأشكال الاستغلال من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار، مشددًا على المتابعة الدورية المستمرة لمنافذ البيع والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز عن طريق ضبط وتحرير المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وقال إنه تم شن حملة تموينية برئاسة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد على بعض المحال التجارية ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة بنطاق حي شرق وغرب مدينة أسيوط بمشاركة كمال خليفة وكيل مديرية التموين ومسئولي الصحة والطب البيطرى لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق أسفرت عن تحرير 49 محضرًا تموينيًا متنوعًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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