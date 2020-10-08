واشنطن تصادر 92 موقعًا إلكترونيًا يديرها الحرس الثوري الإيراني

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة 92 موقعا إلكترونيا إيرانيا دعائيا، بينها أربعة مواقع إخبارية بالنسخة الإنجليزية، يمتلكها الحرس الثوري الإيراني، حسب شبكة "فرانس 24" الإخبارية.وقالت الوزارة في بيان إن "تحديد هذه المواقع كان بفضل معلومات حصلت عليها من جوجل، ثم بمساعدة موقعي تويتر وفيسبوك للتواصل الاجتماعي".وأوضح البيان أن أربعة من هذه المواقع وهي "نيوز ستاند 7 دوت كوم" و"يو إس جورنال دوت نت" و"يو إس جورنال دوت يو إس" و"تي دبليو توداي دوت نت" كان "يشغلها الحرس الثوري الإيراني أو تشتغل لحسابه" للتأثير على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.وتتضمّن أسماء النطاقات الـ88 الأخرى مواقع إخبارية تهدف إلى "نشر الدعاية الإيرانية" الموجهة إلى أوروبا الغربية، والشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا.