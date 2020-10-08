ضبط 15 ألف قرص «تامول» وشابو وأسلحة فى مطروح والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتى أمن مطروح والجيزة من ضبط 15.000 قرص مخدر لعقار "تامول" - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة، بحيازة عاطليّن – مقيمين بمحافظة مطروح حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الضبعة (بمديرية أمن مطروح).وضبط (800 جرام لمخدر الشابو - 6 أقراص مخدرة – 2 قطعة لمخدر الحشيش – طلقة 9 مم - 4 قطع زجاجية تستخدم فى تعاطى المواد المخدرة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول - ميزان) بحوزة (عاطليّن– لهما معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الجيزة).. حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الأهرام (بمديرية أمن الجيزة).وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3.200.000– بثلاثة ملايين ومائتى ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.