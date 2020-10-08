حبس عاطل انتحل صفة أمين شرطة وتعدى على سائق بالمقطم

قررت نيابة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على آخر بالضرب، وادعائه بأنه أمين شرطة وذلك من خلال مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا بمنطقة المقطم.وبالفحص أمكن تحديد موقع تصوير المقطع وتبين أنه بدائرة قسم شرطة المقطم، بالإضافة إلى تحديد المجني عليه وهو عامل مقيم بدائرة القسم.وباستدعائه وبسؤاله قال إنه حال تواجده بالمنطقة فوجئ بقيام قائد سيارة بالاصطدام به، وبعد معاتبته قام بالتعدي عليه بالضرب محدثًا إصابته بكدمة بالرأس مدعيًا أنه أمين شرطة.وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مدير إدارة أمن بإحدى شركات النقل البحري والبرى، ومقيم بدائرة القسم.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.