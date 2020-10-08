البابا تواضروس خلال تدشين كاتدرائية بشائر الخير: اليوم عيد

وصف قداسة البابا تواضروس الثاني؛ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ خلال كلمته في تدشين كاتدرائية السيدة العذراء بحي بشائر الخير ٣ في الإسكندرية، يوم التدشين بأنه عيد لكونه يوم ميلاد الكنيسة المدشنة.وتمم قداسته خلال قداس تدشين الكاتدرائية سر المعمودية لثلاثة أطفال في إطار زيارته للكاتدرائية لتدشينها.وكان قد دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ اليوم، كاتدرائية السيدة العذراء في بشائر الخير ٣ بحي القباري بالإسكندرية، والتي تم إنشاؤها ضمن تطوير الدولة لمنطقة مأوى الصيادين العشوائية لتصبح ثالث المناطق التي يتم تطويرها تحت الاسم ذاته "بشائر الخير".وتحوي الكاتدرائية ثلاثة مذابح ومعمودية ومبنى خدمات، تمتد على مساحة ٣٢٠٠ مترًا مربعًا وتسع ل- ٩٠٠ مصلٍّ.دشن قداسة البابا المذبح الرئيس باسم السيدة العذراء، والمذبح البحري باسم الشهيد أبي سيفين، والقبلي باسم القديس الأنبا كاراس.وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاتدرائية في مايو الماضي ضمن افتتاحه لمنطقة بشائر الخير ٣.