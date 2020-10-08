الليرة التركية تسجل انخفاضا جديدا

سجلت الليرة التركية، اليوم الخميس، انخفاضا جديدا بفعل تضرر المعنويات جراء مخاوف بشأن عقوبات أمريكية محتملة، فضلا عن الصراع في منطقة القوقاز واضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.وسجلت الليرة 7.89 مقابل الدولار لتختبر أضعف مستوى بلغته أمس الأربعاء عندما أغلقت عند 7.8815 ليرة مقابل الدولار.وفقدت العملة التركية 25 % من قيمتها هذا العام لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق العملة، لكن المخاوف الجيوسياسية أصبحت الآن عاملا رئيسيا.ودعا عضو جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات إس-400 بعد تقرير ذكر أن تركيا ربما تعتزم إجراء اختبار شامل لها.كما أثار دعم أنقرة لأذربيجان في نزاعها مع قوات من أصل أرميني بمنطقة ناجورنو كاراباخ، التوتر، وستكثف فرنسا والولايات المتحدة وروسيا جهودها لإنهاء القتال في منطقة القوقاز خلال محادثات تعقد في جنيف اليوم الخميس.