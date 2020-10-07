الكونجرس الأمريكي يعد مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا

وجه أعضاء في الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو؛ لفرض عقوبات على تركيا في حال اختبارها منظومة "إس-400" الروسية.وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، إن تركيا تعرض حياة الجنود الأمريكيين في سوريا للخطر، وفق قناة "سكاي نيوز".واتهم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإدخال مقاتلين أجانب إلى أذربيجان وتأجيج الصراع في إقليم ناجورني كاراباخ.وأكدت لجنة الاستخبارات أنهم يشككون في أن تركيا حليفة وحان الوقت للتعامل معها بحزم.وأشارت اللجنة إلى أنه تم تقديم مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات اقتصادية على تركيا على خلفية امتلاكها لمنظومة "إس 400" الروسية.