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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة عالمية تستأنف رحلاتها السياحية لمصر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:12 م
السياحة لمصر
السياحة لمصر
محمد عمر
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أعلنت شركة أبركرومبي وكينت "A&K" عن استئناف رحلاتها السياحية الفاخرة إلى مصر وبعض الدول الإفريقية.

وقالت "A&K" الشركة الدولية الرائدة في تنظيم الرحلات السياحية الفاخرة، اليوم الأربعاء، إنها ستستأنف تشغيل رحلاتها الجماعية هذا الأسبوع من بينها رحلات سفاري ورحلات نيلية في مصر، وفق موقع "travelpulse" المتخصص في شئون السياحة.

وأكدت "A&K" التي لديها مكاتب في أكثر من 30 دولة، أن مصر وشرق إفريقيا من بين الوجهات الدولية الأولى التي يتطلع الناس لزيارتها بعد وباء كورونا "كوفيد 19"، وأنها ترى أيضًا أن هذا الاهتمام بمصر سيستمر حتى عام 2021، مشيرة إلى أن الوجهات الإفريقية والشرق أوسطية الأخرى تحظى بشعبية أيضًا، بما في ذلك بوتسوانا وجنوب إفريقيا والأردن، فضلًا عن المناطق النائية مثل ألاسكا وجزر غالاباغوس.

وقال مؤسس شركة أبركرومبي آند كينت، جيفري كينت "بعد فترة طويلة من قضاء أشهر في المنزل، أصبح المسافرون على استعداد للسفر لأي مكان، لكنهم يسألون أين يمكننا الذهاب لمكان آمن؟"، مشيرا إلى أن عملاء الشركة يبحثون عن أماكن توفر مساحات مفتوحة وتتيح لهم التباعد الاجتماعي.
شركة عالمية تستأنف رحلاتها السياحية لمصر
شركة عالمية تستأنف رحلاتها السياحية لمصر

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