سفير مصر بصوفيا يبحث سبل التعاون مع بلغاريا

بحث خالد عمارة، سفير مصر لدى صوفيا، الأربعاء، مع Boryana Georgieva بوريانا جورجيفا، رئيسة مجموعة الصداقة البلغارية - المصرية بالبرلمان البلغاري، سبل تنشيط الاتصالات بين مجموعتي الصداقة البرلمانية في إطار تعميق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.أكد الجانبان أهمية دور رواد الأعمال، خاصة من الشباب في دفع مستويات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لآفاق أرحب، والبناء على ما تحقق من توسع في التجارة البينية والتي بلغت حوالي 1.3 مليار دولار خلال 2019.وتطرق الطرفان كذلك لأهمية العلاقات الثقافية والأكاديمية والعلمية بين الجانبين، والرغبة في تطويرها خلال الفترة القادمة من خلال تجديد البروتوكولات الثقافية القائمة بين الدولتيّن.وأكد السفير خالد عمارة، أن مصر في صدارة الدول التي تعمل على مواجهة ظاهرتي الإرهاب والتطرف، وما يتصل بهما من نتائج كارثية تُمزق نسيج الدول الوطنية وتفتتها، وكذلك التصدي لاستغلال الآلاف من البُسطاء في تجارة البشر والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.من جانبها، أعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية البلغارية، عن تقديرها العميق لسياسات وتوجهات مصر القائمة على نشر التسامح، ومواجهة هذه الظواهر الهدامة ومصادر التهديد المُشترك العابر للحدود.