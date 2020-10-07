ألمانيا تصنف الأردن وتونس ورومانيا مناطق خطرة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن تصنيف الأردن وتونس ورومانيا، مناطق خطرة بسبب المؤشرات الأخيرة الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد.وذكرت الخارجية الألمانية، أن كلًا من رومانيا وتونس وجورجيا والأردن، بالإضافة إلى بعض المناطق الفردية في 7 دول في الاتحاد الأوروبي مناطق خطر بسبب خطر كورونا.وأجرى معهد روبرت كوخ تحديثًا لقائمة المخاطر الخاصة به، مساء اليوم الأربعاء، حيث شمل الحظر جميع المقاطعات الهولندية الخمس باستثناء مقاطعة ليمبورغ، زيلاند على ساحل بحر الشمال هي الوحيدة من بين 12 مقاطعة هولندية ليست منطقة خطرة بعد.كما قررت الولايات الفيدرالية فرض حظر على الإقامة لقضاء العطلات من المناطق المحلية في الداخل الألماني المعرضة لخطر كورونا.