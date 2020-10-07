العراق يعيد إقامة صلاة الجمعة بعد تعليقها بسبب كورونا

أعلن ديوان الوقف السني في العراق، اليوم الأربعاء، عودة إقامة صلاة الجمعة، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، بعد أشهر على تعليقها بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وذكرت دائرة المؤسسات الدينية والخيرية التابعة للوقف في بيان صحفى: "حصلت الموافقة على إعادة صلاة الجمعة في المساجد التابعة لديوان الوقف السني كافة، وذلك بعد حصول الديوان على الموافقة من الجهات المعنية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا".وأضافت، أن "إعادة الصلاة تكون بشرط فتح المساجد قبيل الصلاة بنصف الساعة، ويكون وقت الخطبة 10 دقائق كحد أقصى".وأشارت إلى ضرورة "مراعاة إجراءات السلامة الصحية أثناء الخطبة من لبس الكمامة، والتعقيم، والتباعد بين المصلين، وعلى أن يغلق الجامع بعد انتهاء الصلاة بــ5 دقائق".