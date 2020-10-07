رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يعيد إقامة صلاة الجمعة بعد تعليقها بسبب كورونا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:16 م
العراق يعيد إقامة
العراق يعيد إقامة صلاة الجمعة
وكالات
طباعة
أعلن ديوان الوقف السني في العراق، اليوم الأربعاء، عودة إقامة صلاة الجمعة، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، بعد أشهر على تعليقها بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت دائرة المؤسسات الدينية والخيرية التابعة للوقف في بيان صحفى: "حصلت الموافقة على إعادة صلاة الجمعة في المساجد التابعة لديوان الوقف السني كافة، وذلك بعد حصول الديوان على الموافقة من الجهات المعنية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا".

وأضافت، أن "إعادة الصلاة تكون بشرط فتح المساجد قبيل الصلاة بنصف الساعة، ويكون وقت الخطبة 10 دقائق كحد أقصى".

وأشارت إلى ضرورة "مراعاة إجراءات السلامة الصحية أثناء الخطبة من لبس الكمامة، والتعقيم، والتباعد بين المصلين، وعلى أن يغلق الجامع بعد انتهاء الصلاة بــ5 دقائق".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الكابتن» يكشف كواليس تحقيقات الخطيب فى إصابة محمد محمود والمتسبب فيها

والد عويس الراوي ينفي أمام النيابة اعتداء ضباط الشرطة عليه

«الخارجية»: تمكين المصريين بالخارج من استخراج جواز سفر بموجب شهادة الميلاد

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

الصور

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية قبل بدء الدراسة تحسبا لموجة كورونا

image description

محافظ أسيوط: 400 مليون جنيه لرصف وصيانة الطرق

image description

لحظة وفاة مدرب «فارسكور» فى مباراة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

«الكابتن» يكشف كواليس تحقيقات الخطيب فى إصابة محمد محمود والمتسبب فيها

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وزير الإسكان: مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل

منوعات

أصحاب فصيلة الدم «O» أكثر عرضة للموت

Minly تطلق أحدث تطبيق في الشرق الأوسط يربط النجوم والمشاهير بمعجبيهم

دراسة أمريكية: ارتفاع ثانى أكسيد الكربون فى الجو يسبب الفيضانات

تناول الأسبرين بانتظام يؤدي إلى مرض قاتل

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

ننشر نص أول تجربة روائية لـ واسيني الأعرج عام 1971

خطة «قصور الثقافة» لافتتاح مواقعها في الربع الأخير من 2020

«الفارابي» تصدر التباين في الشعر النسوي العربي المعاصر

نجيب محفوظ يكتب: «أكتوبر» رمز لتحدي الإنسان مخاوفه