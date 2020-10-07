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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 03:49 م
عويس الرواي
عويس الرواي
الدستور
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تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة عويس الراوي وقالت «النيابة العامة»، في بيان لها، إنها كانت قد أذنت بضبط المتوفى وآخرين من ذويه، لاستجوابهم فيما نُسب إليهم من جرائم إرهابية، على ضوء تحريات «قطاع الأمن الوطني».

وأضافت النيابة العامة أنها أُخطرت بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجَّهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم، وتم العثور على سلاح ناري آلي بجوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ إذن ضبطهم.
عويس الرواي
عويس الرواي

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