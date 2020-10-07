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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استعدادات «الوطنية للانتخابات» لإجراء المرحلة الأولى بـ«النواب»

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:59 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
حسام محفوظ
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تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، استعدادتها لإجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ووفقا للجدول الزمنى لانتخابات البرلمان فإن الهيئة تغلق في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، باب
التنازل بين المرشحين ويتم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتي الانتشار بعد غدا الخميس، وبلغ عدد المرشحين وفقا للقائمة النهائية التي أعلنتها الهيئة 4032 مرشحا بنظام الفردي، و8 قوائم بنظام القائمة.

ووفقا لقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 في المادة 18 منه الفقرة الأولى: يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة بأى وسيلة الكترونية يمكن طباعتها، يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم للهيئة الوطنية للانتخابات

عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر).

وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا

وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

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