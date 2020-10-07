لحظة وفاة مدرب «فارسكور» فى مباراة بدمياط (صور)

شيع أهالي محافظة دمياط جنازة المدير الفني لفريق «فارسكور»، أكرم حفيلة، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب نادي «رأس البر» في دمياط، إذ وافته المنية بعد إحراز فريقه الهدف الثاني في المباراة على الفريق المنافس وهو فريق «الروضة».وفوجئ اللاعبون والجمهور بأرض الملعب بأكرم حفيلة يسقط مغشيًا عليه بعد إحراز فريقه الهدف الثاني والاحتفال به وحاولوا إفاقته لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة وتم نقله إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف.تم إخطار ذويه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به وتشييع جنازته.