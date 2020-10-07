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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: روسيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها أمام أرمينيا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:40 ص
بوتين
بوتين
هبه محمد
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها أمام أرمينيا كحليف في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إلى وقف القتال في إقليم ناغورني كاراباخ، واصفًا القتال الأكثر دموية منذ 25 عامًا بين قوات من الأرمن وأخرى آذرية بأنه مأساة.

وأضاف بوتين خلال مقابلة مع التليفزيون الرسمي أنه على تواصل مستمر مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بشأن الصراع.

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