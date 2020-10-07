قصف وانفجارات لا تتوقف في عاصمة ناجورنو كاراباخ

تعرضت عاصمة إقليم ناجورنو كاراباخ، ستيباناكرت، إلى قصف عنيف، حيث دوت صفارات الإنذار في المدينة الغارقة في ظلام شبه كامل في فترات متقطعة كل ساعة تقريبا.وأفادت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن القصف كان يليه في كل مرة انفجارات قوية لم يتم تحديد طبيعتها بدقة ما إذا كانت صواريخ أو مدفعية أو قصف جوي.وأضافت أن القصف استمر طوال الليلة الماضية، ولم تعرف بعد حصيلة الخسائر المادية أو البشرية.ونقلت عن شهود عيان أن ليلة القصف تعد الأعنف منذ نهاية الأسبوع منذ أن بدأت القوات الأذربيجانية استهداف ستيباناكرت المدينة التي يقطنها 55 ألف نسمة.وتستمر المواجهات العنيفة التي اندلعت في 27 سبتمبر الماضي بين انفصاليين مدعومين من أرمينيا من جهة، والقوات الأذربيجانية من جهة أخرى حول إقليم ناجورنو كراباخ المتنازع عليه، من دون أي مؤشر إلى خفض التصعيد، ووسط توعد الجانبين بمواصلة القتال.وأفاد الجانبان عن سقوط 286 منذ اندلاع القتال بينهم 46 مدنيا، لكن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.