حريق هائل يلتهم معرض سجاد فى قنا

نشب حريق هائل بمعرض سجاد بمنطقة السوق العلوي بميدان الأنصاري بمحافظة قنا، مما أسفر عن التهام النيران كمية كبيرة من التشوينات، وجار تقدير قيمة التلفيات.وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، محافظ قنا، إخطارًا بنشوب حريق هائل بمعرض سجاد ومحلات بيع الملابس بدائرة بندر قنا منطقة السوق الفوقاني.ودفعت قوات الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة للمعرض.وتم انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد سببه، والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة من عدمه.