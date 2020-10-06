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محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع العجز التجارى فى أمريكا إلى 67 مليار دولار

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:05 م
العجز التجاري للولايات
العجز التجاري للولايات المتحدة
أ ش أ
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ذكر مكتب الإحصاء الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري للولايات المتحدة ارتفع لأكثر من 67 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، وهو الأكبر خلال 14 عاما.

وأشارت شبكة (سي إن إن) الأمريكية إلى أن العجز التجاري الأمريكي توسع بشكل كبير بعد أن كان 37 مليار دولار في شهر فبراير 2020، قبل بروز جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت الشبكة، أن التجارة الخارجية للولايات المتحدة تأثرت كثيرًا بشكل سلبي جراء عمليات الإغلاق، ولم يتم التعافي للصادرات حتى الآن لترجع إلى مستوى ما قبل الأزمة.

جدير بالذكر، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ حتي الآن حوالي 7.4 مليون شخص.

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