رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد وعمرو سعد يهنئان شقيقهما بجائزة التفوق العلمى: «تشرّف أى حد»

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:09 م
أحمد وعمرو سعد
أحمد وعمرو سعد
أحمد عارف
طباعة
بين الفن والكيمياء علاقة لا يراها كثيرون، لكن ثمّة علماء من أسر فنية شهيرة لم يحصلوا على الأضواء الكافية لإبراز ما فعلوه خلال مشوارهم العلمي.

فمثلما حدث سابقًا في فيلم الكيف وهو إبرز الأعمال التى ربطت بين الفن والكيمياء في عمل أسطوري لا ينساه المصريين، كما نتحدث عنه، الآن، ليس فيلمًا، لكن حقيقة هو حصول الدكتور سامح سعد، خبير الأمن الصحي العالمي، رئيس وحدة أبحاث بيولوجيا الأورام بجائزة الدولة للتفوق في العلوم الأساسية.

وما لا يعرفه كثيرون أن العالم المصري الشهير هو الشقيق الأكبر للأخوين الفنان عمرو سعد والفنان أحمد سعد ليكمل دائرة التفوق الفني والعلمي فى عائلة «سعد» بحصوله على هذه الجائزة.

وسرد عمرو سعد قصة كفاح شقيقه الأكبر عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال صفحته الشخصية واصفًا شقيقة سامح بأنه لم يصل لهذه المكانة إلا بعد رحلة كفاح طويلة بدأها منذ أن كان في العشرينيات عندما سافر إلى اليابان ثم امتدت رحلته لعدد من الدول الأوربيّة في جامعات النمسا وأمريكا، حتى اختاره العالم الراحل أحمد زويل ليكون أحد مؤسسي مركز أبحاث مدينته.

وأعلن أحمد سعد على صفحته الشخصية حصول شقيقه على جائزة الدولة مصحوبًا بتعليق: «تشرّف أي حد».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2020 وكيفية الاستعلام

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مها صبري.. «زوجة رجل مهم» اعتزلت الفن وماتت بسبب الزئبق الأحمر

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

الصور

image description

«أبطال النصر».. مزارعون يروون تفاصيل مشاركتهم في حرب أكتوبر

image description

خطة زمنية لتشغيل مشروعات «صرف أسيوط» المنتهية

image description

لجنة لتسعير أراضى أملاك الدولة بأسيوط (صور)

image description

«الشهيد الحي».. رحلة «سعيد» من النكسة إلى نصر أكتوبر

image description

نقل موقف بلقاس خارج الكتلة السكانية بالمنصورة (فيديو)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الداخلية تكشف حقيقة تعدي بائع على فتاة وتهديدها بالقتل في الدقي

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

ما هي مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 6-10-2020

معهد الفلك: المولد النبوي الشريف 29 أكتوبر الجاري

موعد إجازة 6 اكتوبر 2020 للقطاعين العام والخاص

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (الحلقة الرابعة)

بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. «الثقافة» تعرض صالون نادر للمشير الجمسي (فيديو)

السنهوري يناقش أحدث إبداعاته «نجوم الدرجة الثالثة» في بتانة

«عبرنا الهزيمة».. قصة مقال لـ توفيق الحكيم وراء إحدى أجمل أغاني نصر أكتوبر