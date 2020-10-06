أحمد وعمرو سعد يهنئان شقيقهما بجائزة التفوق العلمى: «تشرّف أى حد»

بين الفن والكيمياء علاقة لا يراها كثيرون، لكن ثمّة علماء من أسر فنية شهيرة لم يحصلوا على الأضواء الكافية لإبراز ما فعلوه خلال مشوارهم العلمي.فمثلما حدث سابقًا في فيلم الكيف وهو إبرز الأعمال التى ربطت بين الفن والكيمياء في عمل أسطوري لا ينساه المصريين، كما نتحدث عنه، الآن، ليس فيلمًا، لكن حقيقة هو حصول الدكتور سامح سعد، خبير الأمن الصحي العالمي، رئيس وحدة أبحاث بيولوجيا الأورام بجائزة الدولة للتفوق في العلوم الأساسية.وما لا يعرفه كثيرون أن العالم المصري الشهير هو الشقيق الأكبر للأخوين الفنان عمرو سعد والفنان أحمد سعد ليكمل دائرة التفوق الفني والعلمي فى عائلة «سعد» بحصوله على هذه الجائزة.وسرد عمرو سعد قصة كفاح شقيقه الأكبر عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال صفحته الشخصية واصفًا شقيقة سامح بأنه لم يصل لهذه المكانة إلا بعد رحلة كفاح طويلة بدأها منذ أن كان في العشرينيات عندما سافر إلى اليابان ثم امتدت رحلته لعدد من الدول الأوربيّة في جامعات النمسا وأمريكا، حتى اختاره العالم الراحل أحمد زويل ليكون أحد مؤسسي مركز أبحاث مدينته.وأعلن أحمد سعد على صفحته الشخصية حصول شقيقه على جائزة الدولة مصحوبًا بتعليق: «تشرّف أي حد».