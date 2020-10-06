مرض الهربس.. أعراضه وطرق علاجه

• أسباب الهربس البسيط

• علاج الهربس البسيط

يعتبر الإنسان هو المضيف الوحيد لفيروس الهربس البسيط، ويمكنه الانتقال في أيا أماكن بجسم الإنسان ولكنه يتمركز في الفم أو البلعوم أو الأجهزة التناسلية.ووفقًا لموقع health الطبي نجد أن أعراض الهربس تشمل الإصابة في الفم أو البلعوم وغالبًا ما يحدث في الإناث وتشمل الأعراض تكيسات وندوب، التهاب الحنك وعند تكرره مرة أخرى تظهر الإصابة بشكل أخف بالمقارنه بالأولى وتشمل الشفتين ومحيط الفم، أما في حالة إصابة الأعضاء التناسلية يتم انتقال العدوى بالتلامس الجنسي.تتسبب العدوى نتيجة اتصال وثيق بين الأغشية المخاطية أو بين مساحة جلد متشققة والأغشية المخاطية مما يتكاثر الفيروس في خلايا الظهائر فيما بعد، ويمكن لأسباب معينة أن تعمل على إيقاظ الفيروس واستفزازه على سبيل المثال التعرض لتلوث آخر، إصابة، أشعة فوق بنفسجية، إجهاد عاطفي، تغييرات هرمونية.وينتقل الفيروس نتيجة لذلك عائدًا لسطح الجلد والأغشية المخاطية المزودة عصبيًا بواسطة الأعصاب ذاتها.تتم معالجة الهربس البسيط ومنع تفاقهما بواسطة الأسيكلوفير ومشتقاته، مما يثبت فاعلية في حالة استخدامه بشكل مبكر فالكثير من الأطباء المعالجون يوصون باستخدام العلاجات الموضوعية لدى المرضى الذين يعانون من الخلل المناعي.