محافظ قنا يبحث آلية القضاء على ظاهرة سيارات كسح مياه الصرف

اجتمع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمسئولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذا مسئولي المرور والبيئة والري وحماية النيل والتضامن الاجتماعي وذلك لبحث آلية وضع خطة للقضاء على ظاهرة إلقاء سيارات الكسح بمياه الصرف الصحي داخل المجاري المائية، وذلك في حضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد.ووجه الداودي خلال الاجتماع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتحديد أماكن المطابق وآبار الصرف الصحي المقرر التعامل معها من قبل سائقي سيارات الكسح ويُراعى أن تكون قريبة من الأماكن التي تخدمها تلك السيارات والغير متصلة بشبكات الصرف الصحي، كما وجه المحافظ مسئولي التضامن الاجتماعي بحصر كافة الجمعيات التي لديها سيارات كسح وعمل جلسات توعوية لسائقيها توضح الأضرار والمخاطر الناجمة عن إلقاء مياه الصرف الغير معالجة داخل الترع والمصارف وتأثيرها الضار على البيئة والأفراد.وكلف الداودي وفقًا لبيان صحفي، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة السيارات والجرارات التي تعمل في مجال كسح مياه الصرف الصحي من الخزانات الارضية ورصد أي مخالفات قد تقع من قبل سائقيها.