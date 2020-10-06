نائب بـ«الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.وقال حمزة: "أتقدم بخالص التهنئة للرئيس السيسى والقوات المسلحة المصرية العظيمة والشعب المصرى بمناسبة حلول الذكرى السابعة والأربعين لانتصار حرب أكتوبر المجيدة، حرب الشرف والعزة والكرامة، والتى أشاد بها العالم من قوة وصلابة الجيش المصرى فى معركة استطاع أن يسترد أرضه من العدو المحتل".وأضاف: "سيستمر تاريخ السادس من أكتوبر شاهدا على بطولات قواتنا المسلحة الباسلة، وستظل ملحمة العبور رمزا متجددا يلهم المصريين تحدي كل مستحيل"، وسيمر جيلًا بعد جيل يتعلم أن من أجل الكرامة ضحى الكثير من أبناء القوات المسلحة والوطن.