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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

موقع بريطاني يرصد كيف يتغير شكل سيدات العائلة المالكة في الحمل؟

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:32 م
سيدات العائلة المالكة
سيدات العائلة المالكة
شيماء دهب
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يُفضل نساء العائلة المالكة الأطفال بشكل كبير من بداية دوقة كامبرديج كيت ميدلتون إلى الأميرة ديانا، وتنتظر الأميرة أوجيني، مولودها الأول من زوجها جاك بروكسبانك، وربما تعاني الأم الملكية من بعض الرغبة الشديدة في تناول بعض الأطعمة مثلما يعانينا العديد من النساء غيرها.

ووفقًا لموقع "hello magazine" في فترة الحمل غالبًا ما تجد أن المرأة تميل لتناول الأطعمة المالحة والحلويات دون الأطعمة الأخرى، وتجد أن مزاجها يكون متقلبا بشكل دائم يومًا بعد يوم، وغيرها من التقلبات والتغيرات النفسية والجسدية التي تحدث للمرأة الحامل، وفي السطور التالية يوضح الموقع بعض الصور التي رصدت سيدات العائلة المالكة خلال حملهن.
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

دوقة كامبرديج كيت ميدلتون خلال حملها في الأمير جورج في عام 2013، بدأت في تناول الوجبات الجاهزة وذلك عندما كانت في الشهر السابع من الحمل، حيث استمتعت كيت بكاري نباتي محلي الصنع أعده لها الزوجان الهنديان تشان شينجاديا وزوجها هاش، الذي يدير متجر سبار في قرية أبر باكليبري في بيركشاير.

ووفقًا لصحيفة "US Weekly"، كانت كيت ميدلتون متحيزة أيضًا للبيتزا أثناء حملها بطفلها الثاني الأميرة شارلوت، حيث طلبت ثلاث قطع بيتزا إلى جناحها في فندق كارلايل في نيويورك، والتي تضمنت النقانق الحارة وطبقة بروسسيوتو.
ميجان ماركل
ميجان ماركل
- ميجان ماركل
تشتهر دوقة ساسكس ميجان ماركل بنظامها الغذائي الصحي وروتين اللياقة البدنية، لذا فقد التزمت بعادات الطعام كما اعتادت من قبل أثناء حملها بطفلها أرشي، وفي سيرة البحث عن الحرية التي كتبها أوميد سكوبي وكارولين دوراند، ذكر المؤلفان الأطعمة التي تفضلها الدوقة خلال الحمل، كما أن زوجها الأمير هاري كان دائم الاعتناء بها ويتأكد من أنها مرتاحة جسديًا.
الأميرة ديانا
الأميرة ديانا
- الأميرة ديانا

في عام 2012، كانت الأميرة الراحلة ديانا حامل من الأمير ويليام، وكانت تطلب من الشيف المخصص تحضير شطيرة من اللحم على الإفطار، فهي كانت تفضل جرعة من البروتين مع الطماطم.
سارة فيرجسون
سارة فيرجسون
- سارة فيرجسون

كشف الموقع عما كانت تميل له سارة فيرجسون والدة الأميرات بياتريس وأوجيني أثناء الحمل في عام 1988، وقيل أنها قد أكلت الكثير من البرجر بالجبن والمايونيز، بالإضافة إلى شطائر الماكريل، كما كتبت الصحيفة كيف استمرت زوجة الأمير أندرو آنذاك في الاستمتاع بكأس الشمبانيا.
الأميرة مادلين
الأميرة مادلين
- الأميرة مادلين أميرة السويد

عندما كانت الأميرة مادلين تنتظر طفلها الأول، الأميرة ليونور، كان لديها شغف خاص بالطعام أبرزه الجبن الغربي.

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