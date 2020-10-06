رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخارجية»: تمكين المصريين بالخارج من استخراج جواز سفر بموجب شهادة الميلاد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:18 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
طباعة
صرح السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن وزارة الداخلية وافقت على مُقترح وزارة الخارجية بإمكانية قيام المواطنين المصريين المُقيمين في الخارج، طالما كان المواطن بالغًا سن 16 عامًا، بالتقدم إلى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لاستخراج أو تجديد جواز السفر بصلاحية ثلاث سنوات بموجب شهادة الميلاد المُميكنة وذلك في حالة عدم حمل بطاقة الرقم القومي أو حمل بطاقة رقم قومي لم يمض على انتهاء صلاحيتها أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك وفقًا لقانون الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مع التعليمات الخاصة بالموقف التجنيدى للذكور؛ وبحيث يكون التجديد لمدة عامين لمن بلغ سن 27 عامًا، ولمدة عام لمن بلغ سن 28 عامًا.
يأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير الخارجية بقيام القطاع القنصلي بالوزارة ببحث كل السبل المُمكنة للتسهيل على المواطنين المصريين بالخارج في ضوء تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على إيفاد لجان استخراج الرقم القومي لأبناء الجالية المصرية المتواجدين في دول العالم المختلفة بما يؤثر على إمكانية إنهاء معاملاتهم القنصلية في الخارج، وفي إطار التعاون المُثمر والفعال بين وزارتي الخارجية والداخلية.
 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الخارجية»: تمكين المصريين بالخارج من استخراج جواز سفر بموجب شهادة الميلاد

موعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2020 وكيفية الاستعلام

نتيجة امتحانات القبول في مدارس المتفوقين 2020 STEAM

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

الصور

image description

الكشوف النهائية للمرشحين بالدقهلية النظام الفردي

image description

نقل موقف بلقاس خارج الكتلة السكانية بالمنصورة (فيديو)

image description

«100 مليون صحة» تبدأ أعمالها في جامعة أسيوط

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بالدقهلية احتفالًا بنصر أكتوبر

image description

«صحة أسيوط»: انتهاء تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الإيمان العام

الأكثر قراءة

«الخارجية»: تمكين المصريين بالخارج من استخراج جواز سفر بموجب شهادة الميلاد

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

معهد الفلك: المولد النبوي الشريف 29 أكتوبر الجاري

موعد إجازة 6 اكتوبر 2020 للقطاعين العام والخاص

العاصفة «دلتا» تتحول لإعصار في الكاريبي

باريس: الوضح الصحي «خطير للغاية»

أيام زمان

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مها صبري.. «زوجة رجل مهم» اعتزلت الفن وماتت بسبب الزئبق الأحمر

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية بمناسبة ذكرى رحيل أمير الشعراء أحمد شوقي

نادي أدب السويس ينظم ندوة «أكتوبر بطولات تتحدى الزمن»

الأعلى للثقافة يحيى ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

قصر ثقافة الجيزة ينظم عرض «انتصارات أكتوبر».. الخميس