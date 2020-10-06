«الخارجية»: تمكين المصريين بالخارج من استخراج جواز سفر بموجب شهادة الميلاد

صرح السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن وزارة الداخلية وافقت على مُقترح وزارة الخارجية بإمكانية قيام المواطنين المصريين المُقيمين في الخارج، طالما كان المواطن بالغًا سن 16 عامًا، بالتقدم إلى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لاستخراج أو تجديد جواز السفر بصلاحية ثلاث سنوات بموجب شهادة الميلاد المُميكنة وذلك في حالة عدم حمل بطاقة الرقم القومي أو حمل بطاقة رقم قومي لم يمض على انتهاء صلاحيتها أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك وفقًا لقانون الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مع التعليمات الخاصة بالموقف التجنيدى للذكور؛ وبحيث يكون التجديد لمدة عامين لمن بلغ سن 27 عامًا، ولمدة عام لمن بلغ سن 28 عامًا.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير الخارجية بقيام القطاع القنصلي بالوزارة ببحث كل السبل المُمكنة للتسهيل على المواطنين المصريين بالخارج في ضوء تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على إيفاد لجان استخراج الرقم القومي لأبناء الجالية المصرية المتواجدين في دول العالم المختلفة بما يؤثر على إمكانية إنهاء معاملاتهم القنصلية في الخارج، وفي إطار التعاون المُثمر والفعال بين وزارتي الخارجية والداخلية.

