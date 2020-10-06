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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 180 «طربة حشيش» في الشرقية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:02 م
طربة حشيش
طربة حشيش
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بقيادة اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة، من ضبط عاطلين يستقلان سيارة داخلها 120 طربة حشيش، في محافظة الشرقية.

وتبين ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما، مبلغ مالى، هاتفي محمول، خلال سير المتهمين بسيارة في مركز بلبيس.

كما نجح المقدم محمد غيث مدير فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، في ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، بحوزة عاطلين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.

وبمواجهتهما اعترفا بما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليون و320 ألف جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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