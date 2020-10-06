رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مجموعات التقوية المدرسية.. 50% تخفيضاً لأبناء الشهداء والاشتراك يبدأ بـ10 جنيهات

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:47 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم مجموعات التقوية المدرسية خلال العام الدراسي المقبل 2021- 2020.

ونص القرار على أن مجموعات التقوية ستكون اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وذلك بهدف تحسين مستوى الطالب الدراسي بتلك المواد، ويتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.

وبموجب القرار ستكون المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويتم مراعاة أن تكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

ونص القرار على تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء السادة المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام، وتخفيض نسبة 25% لباقي العاملين بالتربية والتعليم، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

كما نص القرار على أن مدير الإدارة التعليمية المختص ومجلس أمناء الإدارة يتولون تحديد مقابل اشتراك طلاب الشهادات (المحلية- العامة) في الحصة الواحدة، بينما يتولى مدير إدارة المدرسة ومجلس أمناء المدرسة تحديد مقابل الاشتراك لطلاب صفوف النقل، مع مراعاة أن يكون الحد الأدنى 10 جنيهات، والحد الأقصى 85 جنيهًا.

ووفقًا للقرار، فإنه يجوز الاستعانة ببعض الكوادر من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة التعليمية المختص، بشرط ألا تزيد نسبة هؤلاء على 25% من إجمالي عدد المعلمين المشاركين بالمجموعات.

ونص القرار على أن تُحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية يتم وضعها في هذا الشأن، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالي المتحصلات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الإسكان» تكشف حقيقة استدعاء مواطنين لإنهاء تعاقدات الوحدات وتغريمهم

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

السيسي: نجدد العهد على صون كرامة هذا الوطن

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

الصور

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بالدقهلية احتفالًا بنصر أكتوبر

image description

«صحة أسيوط»: انتهاء تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الإيمان العام

image description

حبس بلطجي روع أهالي الإسكندرية بكلب وسيف (صورة)

image description

مباراة الزمالك وسموحة

image description

مصرع شابين فى حادث مرورى بدمياط

الأكثر قراءة

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

معهد الفلك: المولد النبوي الشريف 29 أكتوبر الجاري

موعد إجازة 6 اكتوبر 2020 للقطاعين العام والخاص

العاصفة «دلتا» تتحول لإعصار في الكاريبي

باريس: الوضح الصحي «خطير للغاية»

أيام زمان

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مها صبري.. «زوجة رجل مهم» اعتزلت الفن وماتت بسبب الزئبق الأحمر

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

«نويرة» تتغنى بأعمال وطنية في الأوبرا احتفالًا بنصر أكتوبر

كيف تحمى نفسك من المواد الكيماوية؟ ندوة بـ«الأعلى للثقافة»

قريبا.. العربي للنشر تصدر النسخة العربية لـ «السادات.. شيمت»

جمال حسان: نحن في أمس الحاجة لإعادة بعث روح أكتوبر