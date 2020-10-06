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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«سياحة النواب»: انتصارات أكتوبر أكدت عظمة مصر أمام العالم

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:34 م
عمرو صدقي
عمرو صدقي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والجيش المصرى الباسل والشعب المصري العظيم بالذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة.

وقال "صدقي" فى بيان اليوم الثلاثاء، إن انتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 أكدت عظمة مصر وجيشها الباسل أمام العالم كله وأعادت العزة والكرامة لمصر والأمة العربية كلها، مؤكدا أن هناك علاقة أبدية وخاصة بين الشعب المصرى وقواته المسلحة وهذا سر نجاح الدولة المصرية وتفوق جيشها الباسل وقدرته على تحقيق أعظم انتصار عرفته البشرية جمعاء ولا تزال أرقى وأكبر الأكاديميات العسكرية العالمية تتدارس انتصارات السادس من أكتوبر.

وأكد صدقى أن هناك حرصا كبيرا من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية على التمسك الحقيقي بروح انتصارات السادس من أكتوبر وهو ما جعل مصر قادرة وناجحة في إفشال وإفساد جميع المخططات الشيطانية الخبيثة من قوى الشر والضلال والإرهاب لإسقاط الدولة المصرية، مؤكدا أن مصر بهذا الشعب العظيم وبجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وجميع مؤسساتها وقائدها البطل الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير فى طريقها الصحيح فى استكمال إنجازاتها ومشروعاتها القومية الكبرى والبناء وتحقيق التنمية الشاملة فى جميع أنحاء البلاد.

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