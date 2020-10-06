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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على «الصعيدي» للشرع في قتل مدرب كمال أجسام بإمبابة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:08 ص
رجال الأمن
رجال الأمن
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تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد المتهمين، بالشروع في قتل مدرب كمال أجسام؛ لسرقته بمنطقة إمبابة.

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا يفيد وصول مدرب كمال أجسام، إلى مستشفى معهد ناصر، مصابا بقطع في وتر اليد، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم استجوابه.

وذكر المجنى عليه "عنتر" أنه يعمل مديرا لإحدى الشركات، بالإضافة إلى عمله الرياضى، كمدرب كمال أجسام، موضحا أنه عقب انتهائه من أداء التمرين الرياضى الخاص به، جلس أمام منزله بمنطقة إمبابة، لتناول الطعام، وخلال جلوسه مر عليه المتهم الرئيسى "ممدوح" وشهرته "الصعيدى".

وعقب دقيقتين عاد المتهم وبصحبته 4 أشخاص آخرين مسرعين تجاهه، وفوجئ بهجومهم عليه بأسلحة بيضاء، وعندما حاول مقاومتهم، أحاطوا به فى دائرة، وتناوبوا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، حتى سقط غارقا فى دمائه، ثم استولوا على حقيبته التي تحتوي على مبلغ 10 آلاف جنيه، وهاتفين محمول.

تم نقل المجني عليه لمستشفى معهد ناصر، ومنها للحسين؛ لإصابته بقطع بأوتار يده، وعدم وجود إمكانية لعلاجه بتلك المستشفيات، حتى تم نقله إلى مستشفى خاص بمدينة نصر وأجريت له عملية جراحية، وحُرر المحضر رقم 16412 لسنة 2020، وباشرت النيابة التحقيق.

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